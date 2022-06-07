Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 08.06'da ve 2.2 kilometre derinlikte gerçekleşti. 3.9 büyülüğünde meydana gelen deprem çevre ilçelerden hissedildi. Merkez üssü Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar köyü olan depremde İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. (Nurhan İçmez - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tokat 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.