Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 08.06'da ve 2.2 kilometre derinlikte gerçekleşti. 3.9 büyülüğünde meydana gelen deprem çevre ilçelerden hissedildi. Merkez üssü Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar köyü olan depremde İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

(Nurhan İçmez - İHA)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tokat 3. Sayfa Güncel Haberler

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