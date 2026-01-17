Haberler

Tokat'ta otobüs-tır kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Tokat'ta otobüs-tır kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Güncelleme:
12 Ocak 2026'da Tokat-Sivas karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye ulaştı. Kazada 13 kişi yaralanmış, yaralılardan biri Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tokat- Sivas karayolu Kızıliniş mevkisinde 12 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, H.Ö. idaresindeki 60 BD 891 plakalı Topçam firmasına ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak İ.Ş. yönetimindeki 55 BLC 53 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Kazada 13 kişi yaralanmış, yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Kaza sonrası otobüs şoförü H.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Yaralılardan 76 yaşındaki Selahattin Özenalp, Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Aynı kazada ağır yaralanan ve Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Muharrem Aydın (55) da kazadan 5 gün sonra doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - TOKAT

