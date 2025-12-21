Haberler

Tokat'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Tokat'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat-Sivas kara yolunda meydana gelen kazada, bir kamyonet ile tır çarpıştı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Kazanın detayları ve soruşturma hakkında bilgi verildi.

Tokat- Sivas kara yolunda kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tokat- Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi mevkiinde meydana geldi. Sivas yönüne seyreden S.B. yönetimindeki 38 AAV 895 plakalı Toyota marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen E.Y. idaresindeki 58 AGA 223 plakalı tırla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yaralanırken, kamyonette yolcu olarak bulunan Hayrettin Kıraç (32) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti
Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Kan donduran kare! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
title