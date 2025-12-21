Tokat'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Tokat- Sivas kara yolunda kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tokat- Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi mevkiinde meydana geldi. Sivas yönüne seyreden S.B. yönetimindeki 38 AAV 895 plakalı Toyota marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen E.Y. idaresindeki 58 AGA 223 plakalı tırla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yaralanırken, kamyonette yolcu olarak bulunan Hayrettin Kıraç (32) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT