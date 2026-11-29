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Tokat'ın Niksar ilçesinde tarlasını sürdüğü sırada traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Niksar ilçesine bağlı Kümbetli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurettin Kapaklıoğlu (60) tarlasını sürdüğü sırada traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan evli ve 3 çocuk babası olan Nurettin Kapaklıoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı