Tokat Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 34 Gözaltı, 21 Tutuklama

Güncelleme:
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü yasa dışı bahis operasyonunda 12 ilde 34 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 21'i tutuklandı.

Tokat merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Tokat Emniyet Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü operasyon kapsamında Tokat, Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya'da gözaltına alınan 34 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
