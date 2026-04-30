Tokat merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 16 tutuklama

Tokat merkezli 4 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kente yasa dışı yollarla silah getirildiği ve piyasaya sürüldüğü yönünde elde edilen istihbarat üzerine çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmaların ardından Tokat, İstanbul, Konya ve Sivas'ta belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 59 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 11 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 15 av tüfeği, 20 seri numarası silinmiş av tüfeği, bin 977 tabanca mermisi, 1 silah tamirhanesi ile birlikte 14 tüfek dipçiği, 37 av tüfeği namlu kopuzu, 20 av tüfeği tetik tertibatı ve silah yapımında kullanılan çok sayıda parça ele geçirildi. Gözaltına alınan 44 şüpheliden 27'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü savcılık sorgusunun ardından, 2'si ev hapsi, 5'i de adli kontrol şartıyla olmak üzere 11'i de serbest bırakıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
