Tokat'ın Niksar ilçesinde heyelan: 4 ev ve bir cami yerle bir oldu

Tokat'ın Niksar ilçesi Günebakan köyünde yaşanan heyelan nedeniyle 4 ev ve bir cami yerle bir oldu. Yaşanan olay sonrası panik yaşayan vatandaşlar gözyaşlarıyla köylerinin son halini izledi.

Tokat'ın Niksar ilçesi'ne 25 kilometre uzaklıkta bulunan Günebakan köyünde meydana gelen heyelan felaketi, 4 evi ve bir camiyi yerle bir etti. Olayın ardından vatandaşlar göz yaşları içinde köylerini izlerken, bazı korkan insanlar da evlerini boşaltmaya devam ediyor. Heyelan nedeniyle oluşan bu yıkım, köy halkını derin üzüntüye boğarken, yetkililer olay yerine yardım ve destek göndermek için harekete geçti. Köydeki acil durumla baş etme çalışmaları sürerken, vatandaşlar köylerinin son halini ağlayarak izliyor. Bazı vatandaşlar ise evlerindeki eşyaları ve kış için hazırladıkları odunları toplamaya devam ediyor. Yaşanan olay nedeniyle köy merkezindeki yolda 20 metre çöküntü oluştu. Yıkılan evlerin görüntüleri korku film sahnelerini aratmıyor. - TOKAT