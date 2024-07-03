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Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangın nedeniyle bir ev kullanılamaz hale geldi

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangın sonucunda bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, evin mutfak kısmında başladı ve kısa sürede büyüyerek evi sardı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangın nedeniyle bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yanın saban saatlerinde Tokat'ın Erbaa ilçesi, Osman Gazi Mahallesi Başak Sokak'ta Ömer Çakır'a ait evde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle evin mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. İkamette bulunan Hatice Çakır, alevleri kendi çabalarıyla söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, çatıdaki kiremitleri kaldırarak eve girip yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında araştırmalar devam ederken, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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