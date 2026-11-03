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Tokat'ın Erbaa ilçesinde 400 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde 400 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 400 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
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Tokat emniyetinin Samsun'dan Erbaa'ya uyuşturucu hap getirildiğini belirlemesi üzerine iki araca düzenlenen operasyonda 400 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Samsun'dan Erbaa'ya uyuşturucu hap getirdiği belirlenen iki araca yönelik düzenlenen operasyonda 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Erbaa Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Samsun'dan Erbaa'ya uyuşturucu hap getirildiği tespit edildi. Bunun üzerine iki araca yönelik operasyon düzenlendi. Araçlarda yapılan aramalarda 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.Ç., S.E. ve E.S. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.C. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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