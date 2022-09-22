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Tokat gündem haberleri: Tokat'ta devrilen hafif araçtaki 3 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Tokat gündem haberleri: Tokat'ta devrilen hafif araçtaki 3 kişi yaralandı

Tokat bölgesinden gelen habere göre Tokat'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ş.Y. yönetimindeki 59 KT 836 plakalı hafif ticari araç, Niksar- Reşadiye kara yolu 24. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Araçta bulunan A.F.Y, A.S. ve M.S. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - 3. Sayfa

Reşadiye Tragger Niksar Tokat 3. Sayfa Güncel Haberler

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