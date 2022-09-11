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Vali Hatiboğlu: "Yangın 3 hektarlık alana yayıldı"

3. Sayfa Haberleri

Tokat Valisi Numan Hatiboğlu, Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylasında karaçam ormanında başlayan yangının 3 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Tokat Valisi Numan Hatiboğlu, Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylasında karaçam ormanında başlayan yangının 3 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylası sınırları içerisinde bulunan karaçam ormanında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Tokat ve çevre illerden bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Tokat Valisi Numan Hatiboğlu, yangının 3 hektarlık alanda etkili olduğunu belirtip, "Yangının neden çıktığını henüz tespit edemedik. Yangının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Reşadiye Tokat 3. Sayfa Haberler

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