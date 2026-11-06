Tokat Erbaa'da motor kurye, nişan hazırlığındaki çiftin aracına çarparak yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada otomobille çarpışan motor kurye yaralandı.

Kaza, Karayaka Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erbaa'dan Karayaka yönünde seyreden C.A. idaresindeki 60 AIB 242 plakalı motosiklet, köprüye geçmek üzere sola dönüş yapmak istediği sırada, aynı yönde ilerleyen A.K. yönetimindeki 60 AEG 096 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan motosikletin sürücüsü yolun alt kısmındaki çalılıklara savruldu. Kontrolden çıkan otomobil ise yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

Kazada motor kurye C.A. yaralanırken, otomobilde bulunan kişilerin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Yaralı kurye, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan otomobildeki çiftin nişan hazırlıkları kapsamında yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı