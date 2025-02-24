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Tırın Kupası Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Kazım Yunus Aktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tırın Kupası Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Kazım Yunus Aktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halindeki tırı tamir ederken kaza geçiren 37 yaşındaki Kazım Yunus Aktaş, hastanede 4 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Cenazesi, Hendek Merkez Mahalle Yeni Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halindeki tırı tamir etmek isterken kupanın altında kalarak ağır yaralanan ve 4 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 37 yaşındaki şahıs, son yolculuğuna uğurlandı.

19 Şubat tarihinde Sarıdede Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 54 YU 410 plakalı Mercedes marka tırı tamir etmek isteyen Kazım Yunus Aktaş, tırın kupa kısmının altında kalarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Aktaş, 4 gün sonra hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Aktaş'ın cenazesi, Hendek Merkez Mahalle Yeni Camii'nde kılınan namazın ardından merkez mezarlığına defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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