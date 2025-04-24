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Tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi

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Aydın'ın Söke ilçesinde bir tırın fark etmediği otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, kör nokta riski bir kez daha gündeme geldi.

Tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesi Organize Sanayi Bölgesi hemzemin geçidi çıkışında meydana gelen trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre tır sürücüsünün kör noktada kalan otomobili fark etmemesi sonucu otomobil metrelerce sürüklendi.

Kaza, Söke Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. Bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza, trafikte "kör nokta" riskini bir kez daha gündeme taşıdı. Söke OSB girişinde yaşanan kazada, sağ tarafından ilerleyen otomobili fark edemeyen tır sürücüsü, otomobile çarparak aracı kaldırıma kadar sürükledi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, yaşananlar hem sürücülere hem de yayalara "kör nokta" konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LEVENT TUNCER - 3.Sayfa
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