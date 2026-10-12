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Tire'de 2 gün önce işe giden 24 yaşındaki gencin cansız bedeni boş arazide bulundu

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Tire'de 2 gün önce işe giden 24 yaşındaki gencin cansız bedeni boş arazide bulundu
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İzmir'in Tire ilçesinde 2 gün önce işe gitmek üzere evinden ayrılan 24 yaşındaki gencin cansız bedeni boş bir arazide bulundu. İlk incelemelerde intihar ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni için Adli Tıp'a kaldırılan gençle ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'in Tire ilçesinde 2 gün önce işe gitmek üzere evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Mustafa Saltuk Doğan'ın boş bir arazide cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Tire ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Saltuk Doğan (24) geçtiğimiz cuma günü sabah saat 07.00 sıralarında işe gitmek üzere evinden ayrıldı. Akşam mesai bitiminde eve dönmeyen ve cep telefonuna ulaşılamayan gencin ailesi durumdan şüphelenerek polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kayıp genci bulmak için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Cansız bedeni boş arazide bulundu

Ekiplerin ve ailenin endişeli bekleyişi dün gece saatlerinde acı haberle noktalandı. Yürütülen arama çalışmaları neticesinde Doğan'ın cansız bedeni boş bir arazide bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlk incelemelerde intihar ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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