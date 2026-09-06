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Bursa'da Tırdan Dökülen Yakıt Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 10 Araç Çarpıştı

Bursa'da Tırdan Dökülen Yakıt Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 10 Araç Çarpıştı
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Bursa Nilüfer ilçesinde seyir halindeki bir tırdan dökülen yakıt nedeniyle yol kayganlaştı. Arkadan gelen yaklaşık 10 araç kontrollerini kaybederek kaza yaptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafiğin kilitlendiği anlar drone ile görüntülendi.

Bursa'da seyir halindeki tırdan yakıt dökülmesi üzerine ortalık adeta savaş alanına döndü. Yaklaşık 10 araç kazaya karışırken, trafiğin kitlendiği anlar dron ile kaydedildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Karacaoba mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz alınamayan tırdan yakıt dökülmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekti. Bunun üzerine arkadan gelen diğer araçlar, mazot sebebiyle kayganlaşan yolda kontrollerini kaybederek kaza yaptı. Yaklaşık 10 araç kazaya karışırken, durum 112 Acil Servis Hattı'na bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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