Tıra yandan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Tıra yandan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Denizli'de tıra yandan çarpan otomobilin sürücüsü olan 20 yaşındaki genç öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Denizli'de tıra yandan çarpan otomobilin sürücüsü olan 20 yaşındaki genç öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Çardak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda Durmuş (20), 20 AS 955 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, N.K., yönetimindeki 20 AOE 413 plakalı tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Arda Durmuş ve yanında yolcu konumunda bulunan Halil İbrahim Ertürk'ü çıkarttı. Otomobil sürücüsü Arda Durmuş'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan Halil İbrahim Ertürk, ambulansla hastaneye sevk edildi. Arda Durmuş'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim Ertürk'ün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, tır sürücüsü N.K.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

İşte Erdoğan ile konuğunun masasındaki konu başlıkları
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Altın için ezber bozan tahmin

Altın için ezber bozan tahmin
Kiracı olduğu ev icradan satıldı; yurt dışından döndüğünde eşyalarıyla sokakta kaldı

Bildiğiniz tüm kiracı mağduriyetlerini unutun
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor

Şampiyonluk gitmiş kimin umurunda! Paylaşıma düştüğü nota bakın
Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a uğurlama programı! Tek tek helallik istedi

O artık Emniyet'in bir numarası! Veda ederken tek tek helallik istedi