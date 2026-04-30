Tıra yandan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Denizli'de tıra yandan çarpan otomobilin sürücüsü olan 20 yaşındaki genç öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Çardak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda Durmuş (20), 20 AS 955 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, N.K., yönetimindeki 20 AOE 413 plakalı tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Arda Durmuş ve yanında yolcu konumunda bulunan Halil İbrahim Ertürk'ü çıkarttı. Otomobil sürücüsü Arda Durmuş'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan Halil İbrahim Ertürk, ambulansla hastaneye sevk edildi. Arda Durmuş'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim Ertürk'ün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, tır sürücüsü N.K.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

