Tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı kağıt gibi yırtıldı: 3'ü çocuk, 6 yaralı 3. Sayfa Haberleri Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Otomobilin tavanının tamamen uçması görenleri korkuttu. Trabzon'dan Giresun istikametine gitmekte olan B.K. yönetimindeki otomobil aynı istikamette ilerleyen A.E. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. ARACIN TAVANI TAMAMEN YOK OLDU Çarpmanın etkisiyle otomobilin tavanı kağıt gibi yırtılırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, aracın içerisinde sıkışan yaralılar için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi ile kurtulan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. 6 YARALI VAR 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı kazanın ardından Devlet Sahil Yolu'nda uzun kuyruklar oluşurken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Akçaabat İtfaiye Trabzon 3. Sayfa Haberler

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