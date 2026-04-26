Tır refüje devrildi, yardım etmek için duran araca başka araç çarptı: 6 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hayvan yemi yüklü tır refüje devrildi. Kazayı görerek yardım etmek için yolda duran otomobile ise başka bir araç çarptı. Her iki kazada toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya Karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Mustafa C. (52) idaresindeki 42 AKK 368 plakalı Mercedes marka hayvan yemi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi. Aynı istikamette seyreden ve Bingöl'den Manisa'ya giden Mehmet Bingöl (53) yönetimindeki 06 FRZ 429 plakalı Citroen marka araç sürücüsü, kazayı görünce yardım etmek amacıyla dörtlü flaşörlerini yakarak yolun sağına park etti. Araçtan inmek istediği sırada, yine aynı istikamette seyreden Gökhan T. (38) idaresindeki 68 AAY 367 plakalı Toyota marka otomobil, duran aracı fark etmeyerek arkadan çarptı. İlk kazada tır sürücüsü Mustafa C. yaralanırken, meydana gelen ikinci kazada da arkadan çarpan Toyota marka araç sürücüsü Gökhan T. ve araçta yolcu olarak bulunan Halil İbrahim T., Perihan T., Elif T. Abdullah T. olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazayı anlatan Citroen marka araç sürücüsü Mehmet Bingöl, "Ben bu yoldan geliyordum. Buraya gelince baktım araç devrilmiş. Onu görünce dörtlülerimi yakıp durdum. Arkadan gelen araç hızla gelip bana vurdu. Vurmanın etkisiyle buradan ters istikamete döndüm. Yardım etmek için durdum" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı