Tır kazasında hayatını kaybeden aile son yolculuklarına uğurlandı - Haberler

Tır kazasında hayatını kaybeden aile son yolculuklarına uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden aile yan yana toprağa verildi

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne, baba ve 5 yaşındaki çocuk yan yana toprağa verildi.

Çivril merkez Kudret Çalık Bulvarında meydana gelen kazada, Hüseyin Erten idaresindeki 20 LV 048 plakalı otomobil, yol üzerinde park halinde olan 15 SE 473 plakalı tıra arkadan süratle çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç tırın altına girdi. Olay yerine giden sağlık görevlileri sürücü Hüseyin Erten ile yolcu konumundaki eşi Yasemin Erten'in hayatını kaybettiğini belirlerken, çiftin 5 yaşındaki oğlu Osman Erten'i yaralı olarak Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen minik Osman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cansız bedenler Çivril ilçesine bağlı Düzbel Mahallesine götürüldü. Burada alınan helallik ardından anne, baba ve 5 yaşındaki çocuğun cansız bedenleri köy meydanında kılınan cenazene namazının ardından gözyaşları içerisinde Düzbel Eski Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.