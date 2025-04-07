Tır ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Tırla çarpışan motosikletlinin ağır yaralandığı kaza kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy'de tır ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Veliköy Mahallesi'ndeki tır garajı mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden U.G. idaresindeki 22 NK 780 plakalı motosiklet, iddiaya göre, garajdan çıkarak yola bağlanmak isteyen İ.G. yönetimindeki H 9201 KA Bulgaristan plakalı tır ile çarpıştı.

Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü U.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.