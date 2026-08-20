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Edirne'de Tır-Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Edirne'de Tır-Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
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Edirne'de sabah saatlerinde tır ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tır sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'de tır ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, bu sabah saat 08.41'de merkez Kıyık Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. idaresindeki 64 AK 730 plakalı tır ile A.D.Ö. yönetimindeki 34 KKF 849 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü A.D.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası tır sürücüsü M.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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