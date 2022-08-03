Tır dorsesinde şoke eden olay: Kağıt balyaların arasında sıkışmış erkek cesedi bulundu Tır dorsesinde şoke eden olay: Kağıt balyaların arasında sıkışmış erkek cesedi bulundu Tekirdağ'da hurda kağıt balyaların tır dorsesinden boşaltıldığı sırada erkek cesedi bulundu. Tır dorsesinde şoke eden olay: Kağıt balyaların arasında sıkışmış erkek cesedi bulundu TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da hurda kağıt balyaların tır dorsesinden boşaltıldığı sırada erkek cesedi bulundu. Olay, Ergene ilçesi Kırkgöz yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'dan yüklenen hurda kağıt balyalar, TIR vasıtasıyla Ergene ilçesindeki bir fabrikaya getirildi. Kapakların açılıp yükün boşaltılması esnasında hurda kağıt balyaların arasında sıkışmış bir erkek şahısla karşılaşıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık birimi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hareketsiz vaziyetteki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Henüz kimliği tespit edilemeyen şahsın yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından ölen şahsın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar Tekirdağ Kırkgöz 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tır dorsesinde şoke eden olay: Kağıt balyaların arasında sıkışmış erkek cesedi bulundu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.