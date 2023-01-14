Tır devrildi, Adana-Ankara Otoyolu ulaşıma kapandı 3. Sayfa Haberleri - Tır devrildi, Adana-Ankara Otoyolu ulaşıma kapandı Adana-Ankara Otoyolu'nda bir araçtan yakıt dökülmesi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır refüje çarptı. - Tır devrildi, Adana- Ankara Otoyolu ulaşıma kapandı ADANA - Adana- Ankara Otoyolu'nda bir araçtan yakıt dökülmesi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır refüje çarptı. Kazada tır şoförü hafif yaralanırken kaza nedeniyle Adana- Ankara Otoyolu 5 saattir ulaşıma kapatıldı. Kaza akşam 20.00 sıralarında Adana - Ankara otoyolu Pozantı istikametine seyreden PVC ham maddesi yüklü 38 BN 515 Plakalı tırın devrilmesi nedeniyle otoyol ulaşıma kapandı. Kaza sonrası otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolu açmak için karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Otoyolun kapanması nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde Akçetekir - Pozantı karayolundan sağlanıyor. Otoyolu açmak için Polisin ve Karayolları ekiplerinin çalışması sürüyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Abacı TEM Otoyolu Tragger Ankara Adana 3. Sayfa Haberler

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