Tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Erzurum-Tekman kara yolunda etkili olan fırtına ulaşımı olumsuz olarak etkiledi.

Erzurum-Tekman kara yolu Palandöken geçidinde etkili olan tipi sürücüleri zor durumda bıraktı. Tekman'dan Erzurum'a gelen çok sayıda araç Palandöken geçidinde mahsur kaldı. İş makinelerinin desteği ile kurtulan ve yola devam eden sürücüler yol güzergahında kar perdeleri bulunmadığı için fırtınanın sürekli yolu kapattığını belirttiler.

2 bin 885 rakımlı palandöken geçidinde yolda kalan bazı sürücüler ise kürekle yolu açarak yola devam etmeye çalıştılar. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı