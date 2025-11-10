Tıp Fakültesi Hastanesinde Stetoskop Hırsızlığı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde öğrencilere ait dolaptan stetoskop çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, hastanenin zemin katında bulunan öğrenci dolaplarından 2 adet stetoskopun çalındığı fark edildi. Yapılan araştırmada hırsızlık olayını K.Y.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan K.Y., işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN