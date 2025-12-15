Haberler

Tinerle sobayı yakarken kendini yaktı

Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tinerle sobayı yakmaya çalışan yabancı uyruklu bir kişi, alevlerin kıyafetlerini sarması sonucu hafif yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle yangın sönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tinerle sobayı yakmaya çalışan bir kişi yanlışlıkla kendini yaktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu Hasan K., tinerle sobayı yakmak istedi. Ateşin parlamasıyla kıyafetleri alev alan Hasan K. kendisini iş yerinin dışına atarken, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile yanan kıyafetleri söndürüldü. Olay sonrası şahsın ellerinde ve sırtında hafif derecede yanıklar oluşurken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Hasan K.'nın tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

