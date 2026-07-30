Timur Soykan, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki üye katılım toplantısına cast ajansları aracılığıyla ücret karşılığında figüran getirildiği iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Timur Soykan, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki üye katılım toplantısına cast ajansları aracılığıyla ücret karşılığında figüran getirildiği iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Timur Soykan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki üye katılım toplantısına cast ajansları aracılığıyla ücret karşılığında figüran getirildiği iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı