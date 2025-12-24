İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen TİMS&B Prodüksiyon CEO'su Yusuf Timur Savcı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında TİMS&B Prodüksiyon CEO'su Yusuf Timur Savcı, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Savcı'nın kan ve saç örnekleri alındı. Buradaki işlemlerin ardından Savcı, ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL