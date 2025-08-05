TikTok'ta yayın açan kadının "tecavüz" ve "katliam" çağrısına tepki yağıyor

TikTok'ta yayın açan kadının 'tecavüz' ve 'katliam' çağrısına tepki yağıyor
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TikTok'ta yayın açan kadının
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TikTok'ta canlı yayın yapan bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren seçmenleri hedef alan ağır hakaret ve tehdit içeren ifadeleriyle tepki çekti. Zafer Partili olduğu öne sürülen kadının sözleri sonrası birçok kişi, kadının tespit edilip cezalandırılması çağrısında bulundu.

TikTok platformunda yaptığı canlı yayın sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren seçmenleri hedef alan bir kadının kullandığı skandal ifadeler infial yarattı. Zafer Partili olduğu öne sürülen kadın, yayın sırasında ağır hakaret ve şiddet çağrısı içeren söylemlerde bulundu.

Kadının yayında sarf ettiği sözlerde, seçmenlere yönelik insan hakları ihlallerini çağrıştıran tehditler bulunması büyük tepkiye neden oldu. Özellikle şiddet, cinsel saldırı ve infaz gibi ifadeler içeren bölümler, kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu ve çok sayıda kullanıcı kadının ifadelerinin nefret suçu teşkil ettiğini belirtti.

"İŞGAL ALTINDAKİ ÜLKEDE OLDUĞU GİBİ..."

Tepkilerin odağındaki kadın, yayın esnasında şu ifadeleri kullandı: "Yüzde 52'ye en güzel anlatma yöntemi, aynı işgal altındaki ülkede olduğu gibi şöyle iki kolundan tutacaklar, avradının, evladının ırzına geçerken seyrettirecekler ama gördüğü son 3 dakikalık manzara olacak. 3 dakika sonra beynine sıkacaklar."

ADLİ MAKAMLARA ÇAĞRI

Skandal sözlerin ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı kadının tespit edilip cezalandırılması yönünde çağrılarda bulundu. Hukukçular, söz konusu ifadelerin Türk Ceza Kanunu kapsamında açıkça nefret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik anlamına geldiğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıSer_hat:

Bence Zafer partisini kötülemek için yapılan komplo

Yorum Beğen227
Yorum Beğenme454
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Haber Yorumlarıhatice halil:

ümit özdağ'ın amacı sadece siyasetin içinde olmak bunun içinde liseli ergenler partisini kurdu. sağ doluydu sol da doluydu, aşırı sağ da boşluk gördü ve o boşluğa oynuyor, aşırı sağcı yada çok milliyetçi olduğu için değil başka yerden kendisine ekmek çıkmayacağını bildiği için. siyasetin içinde var olabilmek için halkı birbirine düşürebilecek kadar alçalmış ve bu ülke için çok tehlikeli biri

yanıt31
yanıt10
Haber YorumlarıWhite Turk:

Başkanı bundan daha mı itidalli açıklama yapıyor?

yanıt19
yanıt5
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Ümit Özdağ demek, aşırı milliyetçi demektir. Aşırı milliyetçi demek, Kürde, Zazaya, düşman demektir. Aşırı milliyetçi istemiyoruz bu ülkede.

yanıt7
yanıt5
Haber Yorumlarızırzop:

düzgün bir şekilde yaşamak batıyor millete illa kinlerini nefretlerini kusacaklar, neye inanırsanız inanın kardeşim milletin değerlerine inançlarına saldırmak nedir

Yorum Beğen339
Yorum Beğenme33
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Haber YorumlarıEkkgfzv Yhhfddnnb:

Oy ne zamandan beri değer ve inanç oldu

yanıt38
yanıt159
Haber Yorumlarızırzop:

Ekkfzv kardesım oy dediğinde bazı kesimin inancı kimse kimsenin inandıgı partiye dine bilmem neye hakaret etme özgürlüğne sahip değil aprtisi b partisi ne olursa olsun farksız

yanıt115
yanıt6
Haber Yorumlarıbbb yildiz:

chp liler içinde büyüdüm. Çok despotlar , herkes özgür olsun diyeni yoktu. makarnacı, yumurta kafa, göbeğini kaşıyan adam, koyun gibi isimler takıyordu . ama akpartililere bakıyorum herkes özgür olsun diyorlardı, ve hiç lakap takmıyorlardı. o yüzden ben de akpartili oldum. onları iyiki tanımışım ve iyi ki onlar kadar kindar değilim. çok şükür zaten kin kendine zarar insanın

Yorum Beğen240
Yorum Beğenme94
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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu tip girişimler emperyal ajanların provokasyonudur hemen celallenmeyin toplumu birbirine düşürmek için yapılan faaliyetler her şey bir tarafa bir meczubun bireysel girişimi olarak ta bakılabilir görürsünüz altından ya bir akıl hastası ya da asla bulunamayacak bir yurtdışı faaliyeti çıkacaktır

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