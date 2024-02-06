TikTok'ta yayın açan genç kız babasının hışmına uğradı

TikTok'ta yayın açarak takipçileriyle sohbet eden genç kız, babasının aniden odaya girmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Bir anda yerinden kalkarak toparlanmaya çalışan genç kız, ikinci şoku babasının kendisine saldırması ile yaşadı.

ANNESİ ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Görüntülerde annesi olduğu tahmin edilen kadının araya girmeye çalıştığı anlar da yer aldı. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.