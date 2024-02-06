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TikTok'ta yayın açan genç kız babasının hışmına uğradı

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Sosyal medya platformu TikTok'ta yayın açarak takipçileriyle sohbet eden genç kız, babasının saldırısına uğradı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

TikTok'ta yayın açarak takipçileriyle sohbet eden genç kız, babasının aniden odaya girmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Bir anda yerinden kalkarak toparlanmaya çalışan genç kız, ikinci şoku babasının kendisine saldırması ile yaşadı.

ANNESİ ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Görüntülerde annesi olduğu tahmin edilen kadının araya girmeye çalıştığı anlar da yer aldı. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com / Abdurrahim Efe - 3.Sayfa

Aile İçi Şiddet Sosyal Medya 3.Sayfa Haberler

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