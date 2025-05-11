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Ticari Taksi ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Ticari Taksi ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari taksi ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ticari taksi ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Akşam saatlerinde Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Sapanca yönüne giden H.K. idaresindeki 54 T 4501 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen E.D. idaresindeki 41 ANG 766 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan O.Y., D.D., A.D. ve E.D. yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk dildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk etti. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ticari taksi ile otomobilin çarpışma anı yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ERSOY - 3.Sayfa
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