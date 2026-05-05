Ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtuluş Mahallesi Sağlık Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Caddesi üzerinde ilerleyen motosiklet ile 2041 sokaktan caddeye çıkmak isteyen ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı