TFF binasına silahlı saldırıya ilişkin davada karar çıktı
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TFF binasına silahlı saldırıya ilişkin davada karar çıktı Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkez binasına geçen yıl düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada karar çıktı.
TFF binasına silahlı saldırıya ilişkin davada karar çıktı
İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkez binasına geçen yıl düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada karar çıktı. Anadolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Cüneyd Uslu'ya 2 farklı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diğer sanık Oğuzhan Güneysu'nun da beraatine karar verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa