Otopilottaki Tesla karşı şeride daldı: O anlar kamerada

Güncelleme:
TEM Otoyolu Esenyurt mevkisinde otopilot modunda giden Tesla marka araç, aniden ters istikamete daldı ve kaza yaptı. Sürücü, hava yastığının açılmaması üzerine firmadan 'kullanıcı hatası' yanıtı aldı.

Kaza, TEM Otoyolu Esenyurt mevki Büyükçekmece istikametinde yaşandı. İddiaya göre, Tesla marka aracıyla otopilotta ilerleyen bir sürücü, aracının aniden karşı şeride dalmasıyla kaza yaptı. Kazada araçta hasar meydana geldi. Kaza anıysa kameraya yansıdı.

Kazanın ardından hava yastığının açılmadığı gerekçesesiyle firmaya şikayette bulunan sürücü, firmadan durumun "kullanıcı hatası" olduğu cevabını aldığını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
