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Ters yöne girdi, engelli parkına park etti

Ters yöne girdi, engelli parkına park etti
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Bilecik'te bir sürücü, ters yönde ilerleyip uyarıları dikkate almayarak engelli park yerine park etti. Çevredekilerin tepkisine rağmen sürücü, işini hallettikten sonra ters yönde geri dönerek bölgeden ayrıldı.

Bilecik'te ters yönden gelen ve uyarılara kulak asmayan sürücü bir de engelliler park yerine park etti.

Olay, Bilecik merkez Tevfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Tepebaşı mevkiinden caddeye giren 16 AED 673 plakalı araç sürücüsü Cumhuriyet Caddesine mecburu dönüş olmasına rağmen ters yönden Tevfikbey Caddesi ilerledi. Bu esnada çevredeki esnaf ve vatandaşların 'Ters yönden gidiyorsun' sözlerine kulak asmayan sürücü bir de engelliler park yerine park etti. Çarşıda işini halleden sürücü ardından park yerinden geri dönüş yaparak, Tepebaşı mevkiine doğru hareket ederken, bu durum tepkilere neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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