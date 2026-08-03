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Çorlu'da ters yön kazası: 2 yaralı

Çorlu'da ters yön kazası: 2 yaralı
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ters yönden çıkan otomobilin bir araçla çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ters yönden çıkan otomobilin bir araçla çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit ile Cenk Sokak yol ayrımında meydana geldi. Ters yönden Bülent Ecevit Bulvarı'na geçiş yapan otomobil ile Ali Osman Çelebi Bulvarı istikametine seyreden başka bir otomobil çarpıştı. İki araç da savrulduğu kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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