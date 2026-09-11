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Ters yönde ilerleyen motosikletli hem kendini hem trafiği tehlikeye attı

Ters yönde ilerleyen motosikletli hem kendini hem trafiği tehlikeye attı
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Eskişehir’de ters yönde ilerleyen kasksız motosikletli, hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı.

Eskişehir'de ters yönde ilerleyen kasksız motosikletli, hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı.

Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahllesi Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde bir motosikletin ters yönde ilerlediği anlar kameraya yansıdı. Kasksız bir şekilde ilerleyen sürücü, uzun süre ters şeritten ilerleyerek kural ihlali yapması korkuttu. Karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeyen motosiklet sürücüsü, hem kendi canını hem trafik güvenliğini tehlikeye attı. Kasksız motosiklet sürücüsü diğer araç kullanıcılarının da tepkisini çekti. Motosikletli şahıs bir ara sokağa dönerek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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