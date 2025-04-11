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Teröre Pençe-Kilit Operasyonu: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından kullanılan bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Teröre Pençe-Kilit darbesi: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından kullanılan ; çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti. Tespit edilen mağarada; çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi.

Kullanılamaz hale getirilen mağarada; 7 adet AK-47 seyyar dipçik piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü, 1 adet AK-47 sabit dipçik piyade tüfeği, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet PKMS makineli tüfek ve yedek namlusu, 29 adet 12.7 mm Doçka mühimmat, 682 adet 5.56 mm mühimmat, 34 adet el bombası, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet termal silah dürbünü, 1 adet periskop, 1 adet RPG-7 gündüz görüş dürbünü, 2 adet Yaesu sabit telsiz, 3 adet Yaesu el telsiz, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet Kindle, 4 adet telefon, 3 adet kamera, 1 adet Go-pro kamera, 1 adet Doçka silahına ait parçalar, 5 adet fünye, 1 adet el jenaratörü, Terör örgütüne ait dokümanlar ele geçirildiği ifade edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KEMAL DİRİ - 3.Sayfa
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