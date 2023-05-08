Terör örgütleri ile bağlantılı 'hacker' yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı
3. Sayfa Haberleri
Terör örgütleri ile bağlantılı 'hacker' yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı DHKP/C, MLKP, TKP/ML ve PKK/KCK gibi silahlı terör örgütleri ile bağlantılı RedHack (Red Hackers Association, R.H.A.
Terör örgütleri ile bağlantılı 'hacker' yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı
ANKARA - DHKP/C, MLKP, TKP/ML ve PKK/KCK gibi silahlı terör örgütleri ile bağlantılı RedHack (Red Hackers Association, R.H.A.) - Kızıl Hackerlar (Kızıl Hackerler Birliği) isimli illegal yapılanmaya yönelik Ankara merkezli ve eşzamanlı 19 farklı ilde; 42 şüpheliye yönelik olarak düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa