Fransa'da 2015 terör saldırılarının zanlısına cezaevi izni

Belçika'da mahkeme, Fransa'da 2015'te gerçekleştirilen terör saldırılarından hüküm giyen Muhammed Bakkali'nin geçici olarak cezaevinden çıkmasına izin verdi. Belçika'daki Ittre Cezaevi'nde yatan Bakkali'ye mahkeme tarafından 6 kez her biri 36 saatlik olmak üzere cezaevinden çıkış izni verildi. Bakkali'nin izinler kapsamında cezaevinden çıkacağı ve 36 saatlik sürenin sonunda cezaevine geri döneceği aktarıldı. Kararın uygulanmasının cezaevi yönetimi tarafından yapılacağı ifade edildi.

"Mahkeme bu kararı, savcılığın itirazına rağmen aldı"

Belçika'da savcılığın olumsuz görüşüne rağmen alınan karar, Fransa ve Belçika'da tepkilere neden oldu. Savcılığın karara karşı çıktığı ancak Belçika hukukuna göre savcılığın bu karara itiraz hakkının bulunmadığı belirtildi. Bu nedenle kararın kesinleştiği aktarıldı.

Belçikalı savcılar, "Mahkeme bu kararı, savcılığın itirazına rağmen aldı. Savcılığın temyiz hakkı bulunmuyor ve karar bu nedenle kesinleşmiş durumda. Kararın uygulanması cezaevi müdürüne bağlıdır" dedi.

Belçikalı sağcı milletvekili Denis Ducarme, dün parlamentodaki oturum sırasında, "Ne büyük bir utanç" ifadelerini kullanarak, "terörün sıradanlaştırıldığını" savundu.

Daha önce de izin verilmiş

Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden ise, cezaevi izninin "çok sıkı şartlar altında" ve "dosyanın kapsamlı şekilde incelenmesinin ardından" verildiğini söyledi. Verlinden, Bakkali'nin daha önce de daha kısa sürelerle cezaevinden çıkarıldığını sözlerine ekledi.

İki ayrı terör saldırısından hüküm giydi

Bakkali, Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda, saldırganlara güvenli evler ve araçlar kiralayıp, sahte kimlik belgeleri temin ederek yardım ettiği gerekçesiyle 2022'de Fransa'da 30 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Bakkali ayrıca 21 Ağustos 2015'te 2 kişinin yaralandığı Amsterdam-Paris seferini yapan hızlı tren seferine yönelik terör saldırısı girişimindeki rolü nedeniyle Belçika'da 25 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Trendeki saldırı girişimi, yolcuların müdahalesiyle engellenmişti. Belçika vatandaşı olan Bakkali'nin cezasını Belçika'da çekmek üzere geri dönmesi şartıyla Fransa'da yargılanmasına izin verilmiş ve ardından Belçika'daki Ittre Cezaevi'ne teslim edilmişti. Bakkali'nin cezasını Fransa'da yatması halinde güvenlik süresi nedeniyle 2035'ten önce tahliye edilmesi beklenmiyordu. Ancak ceza infaz sürecinin Belçika'da yürütülmesiyle dosya Belçika hukukuna tabi hale geldi.

Şartlı tahliye için eylül ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor

Bakkali hakkındaki izin kararı kamuoyunda şartlı tahliye tartışmalarına neden oldu. Belçika hukukunda belirli şartlar altında mahkumların cezalarının üçte birini tamamladıktan sonra infaz düzenlemelerinden yararlanabiliyor. Bakkali, 2015 sonunda tutuklandığı dikkate alındığında yaklaşık 10 yıllık fiili tutukluluk süresini doldurdu.

Söz konusu cezaevi izinlerinin Belçika'daki infaz sistemi kapsamında elektronik kelepçe ve ilerleyen süreçte şartlı tahliye başvurusu açısından önemli bir aşama olduğu değerlendiriliyor. Bakkali'nin eylül ayında şartlı tahliye talebi kapsamında yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı