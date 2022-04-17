Teravih namazına giderken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına cip çarptı: 1 ölü - Haberler

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Teravih namazına giderken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına cip çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karabük'te meydana gelen trafik kazasında teravih namazına giden kadın, yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada cipin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'te Balıklarkayası kavşağında meydana gelen kazada, çalıştığı KYK yurdundan çıkıp Teravih namazı için camiye gittiği öğrenilen Fatma Kılınç kavşakta yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada, Karabük istikametinden Safranbolu'ya seyir halinde olan ve özel bir hastanede doktor olan Emin C.'un kullandığı 78 AAH 478 plakalı cipin çarpması sonucu ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri tarafından Özel Medikar Hastanesine kaldırılan Kılınç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere karakola getirilirken, polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cip çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Teravih namazına giderken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına cip çarptı: 1 ölü

Teravih namazına giderken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına cip çarptı: 1 ölü

Teravih namazına giderken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına cip çarptı: 1 ölü

Teravih namazına giderken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına cip çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - 3. Sayfa

Karabük, Teravih, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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