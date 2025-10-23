Tepki yağdı! Kız yurdunun önünde yaptıklarına bakın

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunun önüne gelen bir grup, yurttaki öğrencileri rahatsız eden sesler çıkardı.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Kız öğrenci yurdunun önüne gelen bir grup, yurttaki öğrencileri rahatsız eden sesler çıkardı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi. Söz konusu görüntülere ise tepki yağdı.