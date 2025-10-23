Tepki yağdı! Kız yurdunun önünde yaptıklarına bakın
İstanbul'da bir kız öğrenci yurdunun önüne tepki çeken bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan kız öğrenci yurdunun önüne gitti.
O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ
Kız öğrenci yurdunun önüne gelen bir grup, yurttaki öğrencileri rahatsız eden sesler çıkardı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi. Söz konusu görüntülere ise tepki yağdı.