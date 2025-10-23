Haberler

Tepki yağdı! Kız yurdunun önünde yaptıklarına bakın

Tepki yağdı! Kız yurdunun önünde yaptıklarına bakın
Tepki yağdı! Kız yurdunun önünde yaptıklarına bakın
Güncelleme:
İstanbul Maltepe'de bulunan kız öğrenci yurdunun önüne gelen bir grup, sesler çıkararak yurttaki kız öğrencileri rahatsız etti. O anlar kameralarca kaydedildi.

  • İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir kız öğrenci yurdunun önüne bir grup gitti.
  • Grup, yurttaki öğrencileri rahatsız eden sesler çıkardı.
  • Olay anları çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.
  • Kaydedilen görüntülere tepki gösterildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunun önüne gelen bir grup, yurttaki öğrencileri rahatsız eden sesler çıkardı.

İstanbul'da bir kız öğrenci yurdunun önüne tepki çeken bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan kız öğrenci yurdunun önüne gitti.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Kız öğrenci yurdunun önüne gelen bir grup, yurttaki öğrencileri rahatsız eden sesler çıkardı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi. Söz konusu görüntülere ise tepki yağdı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
Haberler.com
500

Haber YorumlarıSerkan Turkes:

Ktltapsizlarin derhal yakalanıp adalete teslim edilmelidir caydırıcı acımasız cezalar da gündeme gelmeli bunlar ne namussuzmus ya kimse bu memlekette namusuyla şerefiyle yasayamayacak mi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
