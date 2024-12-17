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Tendürek Geçidi'nde Tır Devrildi: Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu

Tendürek Geçidi'nde Tır Devrildi: Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde büyükbaş hayvan taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu çok sayıda hayvan telef oldu. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Geçidi'nde büyükbaş hayvan taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu çok sayıda hayvan telef olurken, sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, 38 LA 206 plakalı tır, Tendürek Geçidi Gökçebulak köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tırda yüklü bulunan büyükbaş hayvanlar çevreye savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tırda yangın riskine karşı güvenlik önlemleri aldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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