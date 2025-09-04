Ten rengini beğenmediği eşini diri diri yakarak öldürdü

Hindistan'ın kuzeyindeki Udaipur kentinde kan donduran bir cinayet yaşandı. Bir adam, 1 sene önce evlendiği eşini teni esmer olduğu gerekçesiyle üzerine asit kokulu sıvı dökerek diri diri yaktı.

"TENİ ESMER" DİYE AŞAĞILADIĞI EŞİNİ ASİTLE YAKTI

Ağır yalanan Lakshmi isimli kadın ölmeden önce verdiği ifadesinde, kocası Kishandas'ın kendisini evlendikleri günden beri sürekli esmer diye aşağıladığını ve vücudu üzerinden alay ettiğini söyledi.

İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDI

Olayın detayları tüyler ürpertti. Cani kocanın eşine "tenini açacak ilaç" diyerek getirdiği plastik şişedeki sıvıyı kadının vücuduna sürmeye başladı. Adam daha sonra tütsü çubuğuyla genç kadını ateşe verdi.

Olayın ardından yargılanan koca idam cezasına çarptırıldı. Savcı Dinesh Paliwal, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu karar tarihe geçecek. Topluma ibret olsun istiyoruz. O, birinin kızıydı, birinin kardeşiydi. Eğer kızlarımızı biz korumazsak, kim korur?" dedi.