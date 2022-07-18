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Temizlik sırasında kuyuya düşen vatandaş hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Temizlik sırasında kuyuya düşen vatandaş hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesi Sece yaylasında kuyu temizliği yapan Turgut Özdemir isimli vatandaşın temizlik sırasında halat kopması sonucu kuyuya düştü.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesi Sece yaylasında kuyu temizliği yapan Turgut Özdemir isimli vatandaşın temizlik sırasında halat kopması sonucu kuyuya düştü.

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı bir şekilde Menteşe Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Turgut Özdemir Muğla 3. Sayfa Haberler

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