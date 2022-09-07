Temizlik aracı ile taksi çarpıştı: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Temizlik aracı ile taksi çarpıştı: 4 yaralıMALATYA Malatya'da temizlik aracı ile otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaraladı. Temizlik aracı ile taksi çarpıştı: 4 yaralı MALATYA Malatya'da temizlik aracı ile otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaraladı. Kaza, 10.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu TÜVTÜRK Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki 44 PF 121 plaka temizlik aracı ile C.K. yönetimindeki 44 T 0897 Fiat marka ticari araç çarpıştı. Kazada A.K., R.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yarlılardan C.K. ile R.A. hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz TÜVTÜRK Malatya 3. Sayfa Haberler

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