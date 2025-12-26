Haberler

Büyükçekmece'de yol kavgasında tıra vuran şahıs yakalandı

İstanbul Kumburgaz'da bir TIR'a hakaret eden sürücüye 3 bin 972 lira para cezası kesildi ve adli işlem başlatıldı.

TEM otoyolu İstanbul Kumburgaz'da tıra vurup hakaret edildiği görüntüleri üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişileri tespit edip idari para cezası uyguladı. Ayrıca haklarında adli işlem başlatıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde TEM otoyolu İstanbul Kumburgaz'da yaşanmıştı. Yol kavgası nedeniyle bir TIR'ı durdurup hakaretler edip araca vuran sürücünün görüntüsü üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, şahsı tespit etti. Ekipler şahsa, saygısızca araç kullanmak, yayaların trafiğini tehlikeye düşürmekten toplam 3 bin 972 lira para cezası kesti.

Ayrıca, araç sürücüsü M.E.T. ve yolcusu M.B.D., hakkında hakaret ve mala zarar vermekten adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

