TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Sürücü ağır yaralandı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tır, otomobil ve iki kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.