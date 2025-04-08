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TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Sürücü ağır yaralandı

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Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu kamyonetin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralanırken, hayatı tehlikesi olduğu öğrenildi.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tır, otomobil ve iki kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
 Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Gebze ilçesi Muallimköy mevkii Osmangazi Köprüsü yol ayrımında tır, otomobil ve iki kamyonet zincirleme kazaya karıştı. Kazada ceviz yüklü 77 AK 896 plakalı kamyonetin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
YARALININ DURUMU KRİTİK

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Sürücü ağır yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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