Otoyolda aracının içinde uyuyan adamı itfaiye camı kırarak uyandırdı

Güncelleme:
Bağcılar'da TEM Otoyolu yan yolunda otomobiliyle uyuyan sürücü C.Y., itfaiye ekipleri tarafından camı kırılarak uyandırıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olay, otoyoldan geçen bir vatandaşın fark etmesiyle ortaya çıktı.

Bağcılar'da TEM Otoyolu yan yolda aracını sol şeride çekerek uyuyan bir kişi, itfaiyenin camı balta ile kırmasının ardından uyandırılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay 01.30 sıralarında TEM Otoyolu yan yol Ankara istikametinde 77 AED 316 plakalı otomobilini sol şeride çekip içinde uyuyan C.Y.'yi aynı yoldan çekici aracı ile geçmekte olan Tamer Yiğit fark etti. Yiğit, otoyolda uyuyan adamı kendi imkanları ile uyandırmaya çalıştı. C.Y.'nin uyanmaması üzerine vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler önce otomobili sallayarak ve camlara vurarak C.Y.'yi uyandırmaya çalıştı. C.Y. tüm uğraşlara rağmen uyanmazken itfaiye ekipleri otomobilin camını balta ile kırarak uyuyan adamı uyandırdı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından C.Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken camı kırılan aracı çekici yardımıyla otoyolun kenarından kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
